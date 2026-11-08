Υβριδικό αυτοκίνητο -Πόσο αξιόπιστο είναι μετά από 150.000 χλμ. - iefimerida.gr

Η μπαταρία βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης για τη μακροχρόνια αντοχή ενός υβριδικού, όμως μετά από τόσα χιλιόμετρα υπάρχουν και άλλα σημεία που απαιτούν προσοχή.

Τα 150.000 χιλιόμετρα αποτελούν για πολλούς οδηγούς ένα άτυπο ορόσημο στη ζωή ενός αυτοκινήτου, καθώς από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με τη φθορά των μηχανικών μερών και το κόστος που μπορεί να απαιτήσει η συντήρηση του.

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