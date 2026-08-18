Αυτό είναι το τουρκικό «smart» των 13.000 ευρώ που σπάει ταμεία -Ξεπουλάει στη γειτονική χώρα - iefimerida.gr

Το μικρό ηλεκτρικό όχημα των Τούρκων σημειώνει πρωτοφανή επιτυχία στη γειτονική χώρα, με αποτέλεσμα η κατασκευάστρια εταιρεία να διπλασιάσει το εργατικό δυναμικό της και να τριπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου της.

Μπορεί η εταιρεία Karea Kalip να εξειδικεύεται στην κατασκευή καλουπιών για την αυτοκινητοβιομηχανία, όντας μάλιστα μία από τις τρεις μεγαλύτερες κατασκευάστριες στον τομέα, ωστόσο μία νέα εμπορική κίνηση έμελλε να καλύψει ένα εμφανές κενό στην αγορά της Τουρκίας, σημειώνοντας έτσι σημαντική επιτυχία.

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