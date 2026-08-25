 Απίστευτο παρκάρισμα Έλληνα στον Καναδά -Γιατί έγινε viral - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Απίστευτο παρκάρισμα Έλληνα στον Καναδά -Γιατί έγινε viral

Απίστευτο παρκάρισμα Έλληνα στον Καναδά -Γιατί έγινε viral
Απίστευτο παρκάρισμα Έλληνα στον Καναδά -Γιατί έγινε viral
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Μπορεί τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης να δίνουν και να παίρνουν στη χώρα μας, ωστόσο η ελληνική λογική στο παρκάρισμα φαίνεται πως δεν γνωρίζει σύνορα, με ένα ακόμη περιστατικό να το αποδεικνύει.﻿

Αμέτρητες είναι οι φορές που η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους φαίνεται να βρίσκεται στο απροχώρητο, τόσο εξαιτίας της αφόρητης κίνησης που καταγράφεται σε πολλά σημεία όσο και λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργούνται από την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης.﻿

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