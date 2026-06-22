 Το τροχαίο που άλλαξε τη ζωή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς -Πώς έφτασε μέχρι τη φυλακή - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τροχαίο που άλλαξε τη ζωή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς -Πώς έφτασε μέχρι τη φυλακή

Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 άλλαξε την πορεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο άθλημα που αγάπησε τόσο πολύ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το τραγικό γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του Σέρβου τεχνικού όταν ήταν εν ενεργεία παίκτης.﻿

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού αποτελεί πλέον πραγματικότητα, με τον Σέρβο προπονητή να παρουσιάζεται το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ ενώπιον των φίλων του Τριφυλλιού, σε ένα σενάριο που πολλοί οπαδοί της ομάδας ονειρεύονταν τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ομπράντοβιτς Ζέλικο Ομπράντοβιτς τροχαίο τροχαίο ατύχημα τροχαίο δυστύχημα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ