Το τροχαίο που άλλαξε τη ζωή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς -Πώς έφτασε μέχρι τη φυλακή - iefimerida.gr

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το τραγικό γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του Σέρβου τεχνικού όταν ήταν εν ενεργεία παίκτης.﻿

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού αποτελεί πλέον πραγματικότητα, με τον Σέρβο προπονητή να παρουσιάζεται το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ ενώπιον των φίλων του Τριφυλλιού, σε ένα σενάριο που πολλοί οπαδοί της ομάδας ονειρεύονταν τα τελευταία χρόνια.

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