Τι ισχύει με τις διαβάσεις πεζών στα φανάρια -Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 700 ευρώ και χάνουν το δίπλωμα - iefimerida.gr

Οι 388 κάμερες επιτήρησης των φαναριών στους δρόμους της Αθήνας έχουν ήδη πιάσει δουλειά, καταγράφοντας ημέρα και νύχτα εκείνους τους οδηγούς που παραβιάζουν το κόκκινο.

Μια νέα πραγματικότητα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, γνωρίζοντας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πολιτείας, ότι οι 388 κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις της πρωτεύουσας έχουν ήδη πιάσει δουλειά.﻿

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