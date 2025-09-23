Οι Τούρκοι μόλις ξεκίνησαν έναν νέο πόλεμο -Ποιες χώρες βάζουν στο στόχαστρο οι νέοι φόροι στα αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Ένας νέος νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Τουρκίας ο οποίος προβλέπει επιπλέον φόρους στην εισαγωγή οχημάτων από χώρες είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με τις οποίες η Τουρκία δεν έχει Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της γειτονικής χώρας, το νέο μέτρο στοχεύει στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και στην ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, την ώρα που ολοένα και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες ανοίγουν εργοστάσιο επί τουρκικού εδάφους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr