Toyota -Ιδιοκτήτης Corolla δεν είχε αλλάξει λάδια για πάνω από 70.000 χλμ.

﻿Μία Corolla έμεινε για 74.000 χιλιόμετρα χωρίς αλλαγή λαδιών στον κινητήρα, με τον μηχανικό που ανέλαβε τη συντήρησή της να μένει έκπληκτος με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Με περισσότερες από 57 εκατομμύρια μονάδες να έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια των 12 γενεών της, η Corolla αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αυτοκίνηση και την ιαπωνική αξιοπιστία εδώ και 60 χρόνια.

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