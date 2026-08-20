Αθάνατο Toyota Hilux έγινε viral -Βγήκε άθικτο μέσα από χαλάσματα μετά από σεισμό 7,4 Ρίχτερ (Video) - iefimerida.gr

Τη σκληροπυρηνική του φύση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το ιαπωνικό pick-up, το οποίο ανασύρθηκε σχεδόν αγρατζούνιστο μέσα από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία.

Το Toyota Hilux έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες τη φήμη ενός από τα πιο ανθεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο, έχοντας αποδείξει τις δυνατότητές του σε μερικές από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη φορά, όμως, η πραγματικότητα ξεπέρασε οποιαδήποτε δοκιμή αντοχής.

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