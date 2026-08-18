Το πιο ακριβό τούνελ στον κόσμο που «γδύνει» τους οδηγούς -Έως 410 ευρώ διόδια για μόλις 11 χιλιόμετρα - iefimerida.gr

Μπορεί για αρκετούς η διέλευση από το συγκεκριμένο τούνελ να αποτελεί εμπειρία ζωής, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά οδικά περάσματα στον κόσμο, ωστόσο το κόστος των διοδίων μπορεί να προκαλέσει ίλιγγο.

Η εξέλιξη των υποδομών επέτρεψε στον άνθρωπο να ξεπεράσει φυσικά εμπόδια που κάποτε έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Δρόμοι διασχίζουν δυσπρόσιτες περιοχές, γέφυρες ενώνουν νησιά με την ηπειρωτική χώρα και σήραγγες περνούν μέσα από ολόκληρους ορεινούς όγκους, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας ταχύτερες και ασφαλέστερες διαδρομές.﻿

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