 MG HS Hybrid+: Πόσο κοστίζει το νέο υβριδικό οικογενειακό SUV - iefimerida.gr
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MG HS Hybrid+: Πόσο κοστίζει το νέο υβριδικό οικογενειακό SUV

MG HS Hybrid+
MG HS Hybrid+
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο HS Hybrid+ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία του.

Το νέο MG HS Hybrid+ έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της MGστην κατηγορία των D-SUV, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος και την άνεση ενός ευρύχωρου οικογενειακού SUV.

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