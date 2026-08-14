MG HS Hybrid+: Πόσο κοστίζει το νέο υβριδικό οικογενειακό SUV - iefimerida.gr

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο HS Hybrid+ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία του.
Το νέο MG HS Hybrid+ έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της MGστην κατηγορία των D-SUV, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος και την άνεση ενός ευρύχωρου οικογενειακού SUV.
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