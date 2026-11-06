Στην Ελλάδα η συλλεκτική Toyota Corolla 60th Anniversary [τιμές] - iefimerida.gr

Η επετειακή έκδοση «60th Anniversary» της Toyota Corolla φέρει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, και πλέον έγιναν γνωστές οι τιμές της στην ελληνική αγορά.

Με περισσότερες από 57 εκατομμύρια μονάδες να έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια των 12 γενεών της, η Corolla εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αυτοκίνηση και την ιαπωνική αξιοπιστία εδώ και 60 χρόνια.

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