Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο της Tesla -H προκαταβολή για την κορυφαία έκδοση - iefimerida.gr

Λίγες ημέρες μετά τη φαντασμαγορική αποκάλυψη του Roadster στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Tesla δέχεται ήδη προπαραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο του Elon Musk.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η παρουσίαση του Roadster, κατά την οποία είδαμε το πολυαναμενόμενο τετράτροχο να ίπταται, να αιωρείται και να περιστρέφεται στον αέρα, έφτασε η στιγμή να ανοίξουν οι προπαραγγελίες για το δημιούργημα της Tesla.

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