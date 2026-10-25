Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο της Tesla -H προκαταβολή για την κορυφαία έκδοση - iefimerida.gr

Λίγες ημέρες μετά τη φαντασμαγορική αποκάλυψη του Roadster στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Tesla δέχεται ήδη προπαραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο του Elon Musk.
Μετά τον σάλο που προκάλεσε η παρουσίαση του Roadster, κατά την οποία είδαμε το πολυαναμενόμενο τετράτροχο να ίπταται, να αιωρείται και να περιστρέφεται στον αέρα, έφτασε η στιγμή να ανοίξουν οι προπαραγγελίες για το δημιούργημα της Tesla.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο