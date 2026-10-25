 Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο της Tesla -H προκαταβολή για την κορυφαία έκδοση - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο της Tesla -H προκαταβολή για την κορυφαία έκδοση

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Το ιπτάμενο αυτοκίνητου του Elon Musk αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία δεκάδων χιουμοριστικών βίντεο που σαρώνουν το ελληνικό Διαδίκτυο
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Λίγες ημέρες μετά τη φαντασμαγορική αποκάλυψη του Roadster στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Tesla δέχεται ήδη προπαραγγελίες για το ιπτάμενο αυτοκίνητο του Elon Musk.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η παρουσίαση του Roadster, κατά την οποία είδαμε το πολυαναμενόμενο τετράτροχο να ίπταται, να αιωρείται και να περιστρέφεται στον αέρα, έφτασε η στιγμή να ανοίξουν οι προπαραγγελίες για το δημιούργημα της Tesla.

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