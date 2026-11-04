Opel Corsa με έκπτωση έως 3.000 ευρώ -Πόσο κοστίζουν οι εκδόσεις του - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο δημοφιλή -διαχρονικά- μοντέλα της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των μικρών hatchback προσφέρεται με πλήρη γκάμα κινητήρων και εκπτώσεις που φτάνουν έως τα 3.000 ευρώ.
Στη βάση της γκάμας του Opel Corsa βρίσκεται η έκδοση Edition, η οποία εξοπλίζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 Turbo απόδοσης 100 ίππων που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων και ευκολίας στην καθημερινή οδήγηση.
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