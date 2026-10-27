Έχεις παλιά φωτογραφία στο δίπλωμα οδήγησης -Τι θα συμβεί αν σε σταματήσουν για έλεγχο - iefimerida.gr

Τα διπλώματα οδήγησης φέρουν υποχρεωτικά φωτογραφία του κατόχου τους, τι ισχύει, όμως, όταν η εμφάνιση του οδηγού έχει αλλάξει σημαντικά με το πέρασμα των χρόνων;

Το δίπλωμα οδήγησης αποτελεί το βασικό έγγραφο που επιτρέπει στον κάτοχό του να οδηγεί νόμιμα αυτοκίνητο ή άλλο όχημα εντός του δημόσιου οδικού δικτύου. Πολλοί οδηγοί, μάλιστα, το έχουν εκδώσει σε νεαρή ηλικία και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ίδια άδεια για αρκετά χρόνια, καθώς οι πλαστικές άδειες οδήγησης έχουν διοικητική ισχύ 15 ετών πριν χρειαστεί η ανανέωσή τους.

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