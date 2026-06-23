Τι πρέπει να κάνεις για να μην «σπάσει» ποτέ ο κινητήρας του αυτοκινήτου - iefimerida.gr

Ένας μηχανικός αποκαλύπτει πως σε κάθε αυτοκίνητο υπάρχει ένα εξάρτημα, το οποίο οι οδηγοί θα πρέπει να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να εμπιστεύονται πάντα τα διαστήματα συντήρησης που δίνουν οι κατασκευαστές.

Η επιμέλεια, η σωστή συντήρηση και η φροντίδα του οχήματος αποτελούν κατά κοινή ομολογία το «ιερό τρίπτυχο» για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το αυτοκίνητό τους θα παραμείνει αξιόπιστο και αποδοτικό όχι μόνο στο σήμερα, άλλα και για πολλά χρόνια μετά την αρχική αγορά.﻿

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