Θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου στη βροχή; -Τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις και το κόλπο με το Air Condition - iefimerida.gr

Η υγρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να θολώσει το παρμπρίζ μέσα σε λίγα λεπτά, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα. Ποια είναι η λύση, και ποια λάθη πρέπει να αποφεύγουμε;
Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Αρχίζει να βρέχει, η θερμοκρασία πέφτει και ξαφνικά το παρμπρίζ καλύπτεται από ένα λευκό, θολό στρώμα υγρασίας, το οποίο δυσκολεύει την οδήγηση.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο