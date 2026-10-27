 Θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου στη βροχή; -Τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις και το κόλπο με το Air Condition - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου στη βροχή; -Τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις και το κόλπο με το Air Condition

Θολωμένα τζάμια στο αυτοκίνητο λόγω βροχής
Θολωμένα τζάμια στο αυτοκίνητο λόγω βροχής
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η υγρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να θολώσει το παρμπρίζ μέσα σε λίγα λεπτά, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα. Ποια είναι η λύση, και ποια λάθη πρέπει να αποφεύγουμε;

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Αρχίζει να βρέχει, η θερμοκρασία πέφτει και ξαφνικά το παρμπρίζ καλύπτεται από ένα λευκό, θολό στρώμα υγρασίας, το οποίο δυσκολεύει την οδήγηση.

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