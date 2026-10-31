Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδες έξω από σπίτια και γκαράζ -Τι απαγορεύει ο ΚΟΚ - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική στους δρόμους των ελληνικών πόλεων μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές κυρώσεις για όσους αγνοούν όσα προβλέπει ο νόμος.
Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για χιλιάδες οδηγούς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική δοκιμασία.
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