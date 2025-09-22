 Τέλος το μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Έτσι θα είναι ο νέος κόμβος στη Μεταμόρφωση - iefimerida.gr
Τέλος το μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Έτσι θα είναι ο νέος κόμβος στη Μεταμόρφωση

Τέλος στην καθημερινή κίνηση στην Αττική Οδό βάζει το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τις επεμβάσεις του στον πολύπαθο κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκπόνησε πρόταση για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεταμόρφωσης, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης των κυκλοφοριακών φόρτων.

