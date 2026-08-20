Η Ευρώπη βάζει νέους κανόνες -Τι αλλάζει στα καινούργια αυτοκίνητα - iefimerida.gr

﻿Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής καθώς αναμορφώνει το πλαίσιο σχεδιασμού, παραγωγής, συλλογής και ανακύκλωσης, εισάγοντας δεσμευτικούς στόχους για τους κατασκευαστές.

Πριν από λίγες μέρες τέθηκε επίσημα σε ισχύ το νέο μέτρο της ΕΕ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους που θεσπίζει δεσμευτικά όρια για τα ανακυκλωμένα πλαστικά στα νέα οχήματα.

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