Καινούργια αυτοκίνητα -Ποιο μέτρο παίρνει τη θέση της απαγόρευσης πώλησης θερμικών κινητήρων το 2035 - iefimerida.gr

Η ολική ανατροπή της απαγόρευσης πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ολοκληρώνεται.
Έπειτα από μακρά στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια θεμελιώδη πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση της πορείας που έχει χαράξει η ΕΕ όσον αφορά τις επιβλαβείς εκπομπές και την πλήρη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης που έχει προγραμματιστεί για το 2035.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο