Καινούργια αυτοκίνητα -Ποιο μέτρο παίρνει τη θέση της απαγόρευσης πώλησης θερμικών κινητήρων το 2035 - iefimerida.gr

Η ολική ανατροπή της απαγόρευσης πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ολοκληρώνεται.

Έπειτα από μακρά στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια θεμελιώδη πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση της πορείας που έχει χαράξει η ΕΕ όσον αφορά τις επιβλαβείς εκπομπές και την πλήρη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης που έχει προγραμματιστεί για το 2035.

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