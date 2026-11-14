Αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα -Σε ποιον τομέα ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας

Το τελευταίο διάστημα, η τεχνολογία εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, αλλάζοντας την καθημερινότητα και διαμορφώνοντας νέα δεδομένα σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά.

Από αυτή τη μετάβαση δεν θα μπορούσε, φυσικά, να μείνει ανεπηρέαστος ο κλάδος της αυτοκίνησης, με τις νέες τεχνολογίες να μεταμορφώνουν σταδιακά την αυτοκινητοβιομηχανία και να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται τα σύγχρονα οχήματα.

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