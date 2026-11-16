 Οι Γερμανοί ψάχνουν Έλληνες για εργασία και δίνουν μισθό πάνω από 2.500 ευρώ -Αυτό είναι το επάγγελμα που γίνεται ανάρπαστο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Γερμανοί ψάχνουν Έλληνες για εργασία και δίνουν μισθό πάνω από 2.500 ευρώ -Αυτό είναι το επάγγελμα που γίνεται ανάρπαστο

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Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας
Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας

Η Γερμανία στρέφεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα για την εύρεση επαγγελματιών που θα στελεχώσουν έναν από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της, προσφέροντας υψηλές αποδοχές, αλλά και σημαντικά πρόσθετα προνόμια.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα αρκετές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης είναι οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, με μια από τις χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα να είναι η Γερμανία, καθώς το τελευταίο διάστημα οι ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση εργαζομένων και πέρα από τα σύνορά της, στρέφοντας σε μεγάλο βαθμό το βλέμμα της και στην Ελλάδα.﻿

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