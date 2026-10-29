Το λάθος που έστειλε 2 εκατομμύρια ελαστικά στον βυθό της θάλασσας -Η ιδέα που οδήγησε στην απόλυτη καταστροφή - iefimerida.gr

Μια εξαιρετικά παράξενη ιστορία, που ξεκίνησε ως ένα φιλόδοξο περιβαλλοντικό πείραμα, προκάλεσε μια σοβαρή οικολογική κρίση, με εκατομμύρια παλιά ελαστικά να καταλήγουν στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού.

Η ρύπανση που προκαλείται από τα αυτοκίνητα συγκαταλέγεται σταθερά στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κινητικότητας, και παρότι το μεγαλύτερο βάρος της συζήτησης επικεντρώνεται συνήθως στις εκπομπές ρύπων και στις προσπάθειες μετάβασης σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι πως και τα επιμέρους εξαρτήματα των οχημάτων μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.﻿

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