 Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα -Το σύστημα που βάζει «φρένο» στις παραβάσεις του ΚΟΚ - iefimerida.gr
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Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα -Το σύστημα που βάζει «φρένο» στις παραβάσεις του ΚΟΚ

Πινακίδα ταχύτητας
Ένα νέο σύστημα που υπάρχει στα μοντέλα της Ford είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να μην ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα νέο σύστημα υποβοήθησης του οδηγού κάνει ασφαλέστερη την οδήγηση και παράλληλα μειώνει την πιθανότητα ακούσιας υπέρβασης των υφιστάμενων ορίων ταχύτητας.

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι μία από τις παραβάσεις που πλέον τιμωρείται αυστηρότερα από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο των οδηγών, αφενός με στόχο τις ασφαλέστερες μετακινήσεις και αφετέρου την αποφυγή ακούσιων παραβάσεων.

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