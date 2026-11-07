Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα -Το σύστημα που βάζει «φρένο» στις παραβάσεις του ΚΟΚ - iefimerida.gr

Ένα νέο σύστημα υποβοήθησης του οδηγού κάνει ασφαλέστερη την οδήγηση και παράλληλα μειώνει την πιθανότητα ακούσιας υπέρβασης των υφιστάμενων ορίων ταχύτητας.

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι μία από τις παραβάσεις που πλέον τιμωρείται αυστηρότερα από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο των οδηγών, αφενός με στόχο τις ασφαλέστερες μετακινήσεις και αφετέρου την αποφυγή ακούσιων παραβάσεων.

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