Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα -Το σύστημα που βάζει «φρένο» στις παραβάσεις του ΚΟΚ - iefimerida.gr

Ένα νέο σύστημα υποβοήθησης του οδηγού κάνει ασφαλέστερη την οδήγηση και παράλληλα μειώνει την πιθανότητα ακούσιας υπέρβασης των υφιστάμενων ορίων ταχύτητας.
Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι μία από τις παραβάσεις που πλέον τιμωρείται αυστηρότερα από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο των οδηγών, αφενός με στόχο τις ασφαλέστερες μετακινήσεις και αφετέρου την αποφυγή ακούσιων παραβάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο