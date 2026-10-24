 Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο -Τι αλλάζει για τους οδηγούς - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο -Τι αλλάζει για τους οδηγούς

Ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο
Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια τα FM στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το αγαπημένο αξεσουάρ των Ελλήνων οδηγών αποσύρεται σταδιακά από τον εξοπλισμό των καινούργιων αυτοκινήτων, καθώς τα σύγχρονα συστήματα infotainent έχουν καταστήσει τη παρουσία του ξεπερασμένη.

Εδώ και πολλές δεκαετίες το ραδιόφωνο παραμένει «ζωτικό» μέρος του εξοπλισμού των αυτοκινήτων καθώς προσφέρει δωρεάν και αξιόπιστη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, ειδήσεις και μουσική χωρίς να απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

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