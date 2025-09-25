Τέλος στην οδήγηση για τους 70άρηδες -Πότε πρέπει να παραδώσουμε το δίπλωμα σύμφωνα με νέα έρευνα - iefimerida.gr

Μια νέα έρευνα που διεξήχθη αποκαλύπτει την ηλικία από την οποία και μετά αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, επιβάλλοντας τη σταδιακή διακοπή αυτής της δραστηριότητας.﻿

Η οδήγηση από ηλικιωμένους αποτελεί ένα ζήτημα με πολλές διαστάσεις και συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Από τη μία πλευρά, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, επηρεάζονται τα αντανακλαστικά του, η όραση, η ακοή και η συγκέντρωση, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο στο δρόμο.

