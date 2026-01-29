 Τέλος εποχής για την Tesla -Τα δύο εμβληματικά μοντέλα που «κόβονται» μετά την κατάρρευση των κερδών - iefimerida.gr
Τέλος εποχής για την Tesla -Τα δύο εμβληματικά μοντέλα που «κόβονται» μετά την κατάρρευση των κερδών

H Tesla διακόπτει την παραγωγή των Model S και Model X, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες δραστηριότητες όπως την κατασκευή ρομπότ
Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε μια επένδυση 1,67 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Tesla, και την απρόσμενη κατάργηση δύο μοντέλων της μάρκας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, ξεκίνησε τη νέα χρονιά επιφυλάσσοντας αρκετές εντυπωσιακές εκπλήξεις στους μετόχους της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης επένδυσης 1,67 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Tesla στην xAI, και την απότομη κατάργηση των Model S και Model X από τη προσφερόμενη γκάμα.

