Τέλη κυκλοφορίας 2027: Τι πρέπει να κάνεις στο myCAR αν σκοπεύεις να αφήσεις το αυτοκίνητο στο γκαράζ

Τη δυνατότητα να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους τη νέα χρονιά, θέτοντάς το σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παράδοση των πινακίδων στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι επιλέξουν να αφήσουν το όχημά τους στο γκαράζ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σχετική δήλωση έως τις 31/12/2026, για να μην επιβαρυνθούν με τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Πώς δηλώνεις ψηφιακή ακινησία στο myCAR

Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να θέσουν το αυτοκίνητό τους σε ακινησία θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

«Κλικ» στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Επιλόγη «Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία» και «Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων».

Καταχώριση του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Καταγραφή της διεύθυνσης του χώρου όπου θα παραμείνει ακινητοποιημένο το όχημα, δηλαδή ΤΚ, οδός και αριθμός.

Δήλωση ότι ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος

Υποβολή αίτησης.

Εάν το αυτοκίνητο έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, απαιτείται η έγκριση όλων των συνιδιοκτητών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού βρίσκεται το αυτοκίνητο κατά την ακινησία

Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η δήλωση, το όχημα πρέπει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα, είτε είναι ένα ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο γκαράζ ή και χώρος που έχει παραχωρηθεί στον ιδιοκτήτη.

Αντίθετα, απαγορεύεται να παραμένει σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, ενώ δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί όσο βρίσκεται σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.

Εάν διαπιστωθεί ότι το όχημα κυκλοφορεί ή βρίσκεται σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο κατά παράβαση των όρων της ακινησίας, προβλέπεται άρση της ακινησίας, καταβολή των τελών κυκλοφορίας και του προβλεπόμενου προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Τι γίνεται αν θέλεις να κυκλοφορήσεις ξανά το αυτοκίνητο

Οι ιδιοκτήτες που αλλάξουν γνώμη μέσα στο 2027 και θελήσουν να χρησιμοποιήσουν ξανά το όχημά τους μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση άρσης της ακινησίας μέσω του myCAR.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή την περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν αναλογικά τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Έτσι, μπορούν να επαναφέρουν το αυτοκίνητό τους σε κυκλοφορία για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν το σύνολο των ετήσιων τελών.