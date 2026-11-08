Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι -Πρώτη επαφή με το Yangwang Altior - iefimerida.gr

Με μια φαντασμαγορική επίδειξη δύναμης, η BYD πρόσθεσε στο «οπλοστάσιό» της μια υπερπολυτελή λιμουζίνα, αξιοποιώντας ως «όχημα» τη μακραίωνη κινεζική παράδοση και την υψηλή τεχνολογία που την καθιστά σημείο αναφοράς στα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα.
Το Altior εκφράζει τη φιλοσοφία της Yangwang προσεγγίζοντας με έναν διαφορετικό τρόπο την πολυτέλεια. Έτσι δεν περιορίζεται στις εντυπωσιακές επιδόσεις ή στα εξεζητημένα υλικά, αλλά επεκτείνεται στην πολιτιστική ταυτότητα, στη λεπτομέρεια και στη δημιουργία της αίσθησης του προσωπικού χώρου.
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