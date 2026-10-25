Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ -Με ποια ταχύτητα απαγορεύεται να κινείσαι στην Εθνική Οδό - iefimerida.gr

Στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η υπέρβαση των ορίων επιφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Πιο συγκεκριμένα, για υπέρβαση του υφιστάμενου ορίου έως 20 χιλιόμετρα την ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ όταν η υπέρβαση κυμαίνεται από 20 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, ωστόσο συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.﻿

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