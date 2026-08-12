Ίλιγγος: Νέα ταχύτητα-ρεκόρ στα 654 χλμ./ώρα για τον Βρετανό που έσπασε το φράγμα του ήχου -Με υδρογονοκίνητο όχημα, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ ταχύτητας κατέγραψε ο Άντι Γκριν, ο Βρετανός πρώην πιλότος της RAF που το 1997 έγινε ο πρώτος και μέχρι σήμερα μοναδικός άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου με αυτοκίνητο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το υδρογονοκίνητο JCB Hydromax, με ισχύ 1.600 ίππων, κατέγραψε επίσημα ταχύτητα 653,908 χλμ./ώρα. Η επίδοση αυτή υπερδιπλασίασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η BMW, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας υδρογόνου.

Ο οδηγός Άντι Γκριν χαρακτήρισε την εμπειρία «μαγική», παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η θερμοκρασία στο κόκπιτ ξεπέρασε τους 50 βαθμούς Κελσίου, απαιτώντας ειδική προετοιμασία τεσσάρων μηνών για να αντεπεξέλθει.

Το νέο ρεκόρ προστίθεται στην εντυπωσιακή καριέρα του Γκριν, ο οποίος το 1997 έσπασε το φράγμα του ήχου με το ThrustSSC και το 2006 κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με πετρελαιοκίνητο όχημα.

Η JCB προωθεί τους κινητήρες υδρογόνου ως βιώσιμη λύση μηδενικών εκπομπών για βαριά μηχανήματα. Ο πρόεδρος της εταιρείας τόνισε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται σε συστήματα παραγωγής και όχι σε πειραματικά πρωτότυπα.

Στα 64 του χρόνια, ο Γκριν έπιασε την ασύλληπτη ταχύτητα των 653,908 χλμ./ώρα οδηγώντας το υδρογονοκίνητο JCB Hydromax στις περίφημες αλυκές του Μπόνβιλ στη Γιούτα των ΗΠΑ.

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Η επίδοση, που πιστοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), αποτελεί την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ από αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιεί υδρογόνο.

Δύο κινητήρες υδρογόνου και 1.600 ίπποι

Το Hydromax είναι ένα εντυπωσιακό streamliner μήκους περίπου 9,75 μέτρων, το οποίο κινείται από δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου της JCB, συνολικής ισχύος 1.600 ίππων.

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Ο Γκριν πέτυχε την επίδοση σε διαδρομή 16 χλμ., με το επίσημο ρεκόρ ταχύτητας να υπολογίζεται από τον μέσο όρο δύο διαδρομών.

Η νέα επίδοση υπερδιπλασιάζει το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο με κινητήρα καύσης υδρογόνου, το οποίο είχε σημειώσει η BMW το 2004 με 298,5 χλμ./ώρα.

Ο 64χρονος Βρετανός οδηγός και πρώην πιλότος της RAF, Άντι Γκριν / Φωτογραφία: AP Photo/Hannah Schoenbaum

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«Είναι μαγικό να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή την τεχνολογία και να δείξουμε πόσο καλή είναι η μηχανική στο καλύτερο αγωνιστικό τερέν στον κόσμο, στις αλυκές του Μπόνβιλ», δήλωσε ο Γκριν μετά την προσπάθεια.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι συνθήκες μέσα στο κόκπιτ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά συχνά τους 50 βαθμούς Κελσίου.

«Ήταν πιθανότατα λίγο πιο ζεστά» από το Thrust SSC, ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε προετοιμαστεί επί τέσσερις μήνες, τόσο στο γυμναστήριο όσο και με προπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες.

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Ο άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου

Το νέο ρεκόρ ταχύτητας, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, απέχει αρκετά από την επίδοση που έκανε τον Άντι Γκριν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το υδρογονοκίνητο όχημα JCB Hydromax, που έσπασε το σχετικό ρεκόρ ταχύτητας / Φωτογραφία: AP Photo/Hannah Schoenbaum

Το 1997, στο Black Rock Desert της Νεβάδα, ο Βρετανός κάθισε στο κόκπιτ του θηριώδους ThrustSSC, ενός οχήματος με δύο κινητήρες τζετ, και έφτασε την ταχύτητα των 1.227,985 χλμ./ώρα.

Έγινε έτσι ο πρώτος και παραμένει ο μοναδικός άνθρωπος που έχει σπάσει το φράγμα του ήχου στην ξηρά, προκαλώντας εκκωφαντικά sonic booms που έγιναν αισθητά μέχρι την κοντινή πόλη Gerlach.

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Το 2006 είχε επιστρέψει στις αλυκές του Μπόνβιλ και είχε σημειώσει ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, αυτή τη φορά με το JCB Dieselmax, φτάνοντας τα 563,4 χλμ./ώρα με πετρελαιοκίνητο όχημα.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Γκριν επέστρεψε στο ίδιο σημείο και ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του με ένα όχημα που χρησιμοποιεί υδρογόνο και δεν εκπέμπει καυσαέρια από την εξάτμιση.

Η JCB θέλει να αποδείξει ότι το υδρογόνο μπορεί να κινήσει βαριά μηχανήματα

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η JCB, η οποία θέλει να αναδείξει τις δυνατότητες των κινητήρων εσωτερικής καύσης υδρογόνου, ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό και αγροτικό κλάδο.

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«Πριν από 20 χρόνια ήρθαμε στο Μπόνβιλ με το JCB Dieselmax και δείξαμε τι μπορεί να κάνει η βρετανική μηχανική με την πετρελαιοκίνηση. Σήμερα το κάναμε ξανά – αυτή τη φορά με κινητήρες που λειτουργούν με υδρογόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, λόρδος Άντονι Μπάμφορντ.

Όπως υποστήριξε, το ρεκόρ ταχύτητας επιτεύχθηκε με κινητήρες που βασίζονται σε τεχνολογία παραγωγής και όχι σε ένα αποκλειστικά πειραματικό σύστημα.

«Αυτό είναι το νόημα του JCB Hydromax. Δείχνει ότι το υδρογόνο λειτουργεί. Και λειτουργεί σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο, με μηδενικές εκπομπές», ανέφερε.

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Ωστόσο, η περιβαλλοντική αξία του υδρογόνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο παραγωγής του. Το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου παγκοσμίως εξακολουθεί να παράγεται με χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το λεγόμενο «πράσινο» υδρογόνο, που παράγεται με ανανεώσιμη ενέργεια, παραμένει μικρό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής.

Για τον Άντι Γκριν, πάντως, το νέο ρεκόρ ταχύτητας αποτελεί έναν ακόμη σταθμό σε μια καριέρα που έχει συνδεθεί όσο λίγες με την προσπάθεια του ανθρώπου να κινηθεί όλο και ταχύτερα.