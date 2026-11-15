 Ταχύτερα και από Formula 1 -Αυτά είναι τα 10 πιο γρήγορα αυτοκίνητα του κόσμου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταχύτερα και από Formula 1 -Αυτά είναι τα 10 πιο γρήγορα αυτοκίνητα του κόσμου

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πιο γρήγορα αυτοκίνητα
Τα 10 πιο γρήγορα αυτοκίνητα παραγωγής του κόσμου κόβουν την ανάσα με τις επιδόσεις τους και ειδικότερα με την ικανότητά τους να επιταχύνουν από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε ρυθμούς Formula 1

Τα δέκα πιο «εκρηκτικά» μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκίνησης φτάνουν τα 100 km/h σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, ενώ το κορυφαίο μοντέλο της λίστας κινείται σε εξωπραγματικά επίπεδα.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα αποτελούσε προνόμιο των πιο εξωτικών supercars. Ακόμη και τα 5 δευτερόλεπτα θεωρούνταν επίδοση που μπορούσαν να πετύχουν μόνο τα ταχύτερα αυτοκίνητα της αγοράς. Σήμερα, όμως, ακόμη και ορισμένα ηλεκτρικά sedan και SUV ευρείας παραγωγής καταφέρνουν να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα.

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