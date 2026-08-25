Γιατί στο Ντουμπάι χρησιμοποιούν supercars για περιπολικά -Ποια μοντέλα κυκλοφορούν στους δρόμους - iefimerida.gr

Στη συγκεκριμένη πόλη τα supercars αποτελούν καθημερινό θέαμα, όμως ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που μπορεί να συναντήσει κανείς στους δρόμους βρίσκονται και τα περιπολικά της Αστυνομίας.

Τα περιπολικά αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οχήματα που βλέπουμε στους δρόμους, καθώς. ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τη μάρκα τους. ξεχωρίζουν χάρη στην ειδική εμφάνισή τους, τα χρώματα της Αστυνομίας, τις σειρήνες και φυσικά τον εξοπλισμό που διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.﻿

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