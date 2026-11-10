Πωλήσεις αυτοκινήτων 2026 -Τα ηλεκτρικά που αγοράζουν οι Έλληνες - iefimerida.gr

Ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 10.000 πωλήσεις μέσα σε μια χρονιά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνουν τα μερίδιά τους στην Ελλάδα κερδίζοντας συνεχώς νέους αγοραστές.

Τον φετινό Οκτώβριο οι πωλήσεις των καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων της χώρας μας για πρώτη φορά ξεπέρασαν τις 2.000 ταξινομήσεις (2.056 EV), ωθώντας την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στο να φθάσει στις 10.236 πωλήσεις στο δεκάμηνο και να σημειώσει έτσι ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ, αφού για πρώτη φορά μέσα σε μια χρονιά οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφθασαν σε 5ψήφιο νούμερο.

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