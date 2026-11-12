 Νέος τρόπος πληρωμής στην Αττική Οδό -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για τα διόδια
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Νέος τρόπος πληρωμής στην Αττική Οδό -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για τα διόδια

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Διόδια Αττικής Οδού
Διόδια Αττικής Οδού

Η Αττική Οδός προσθέτει νέους τρόπους εξόφλησης των διοδίων, με στόχο τον περιορισμό της αναμονής και την ταχύτερη διέλευση των οχημάτων.

Η Αττική Οδός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες οδηγούς που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Αττικής, αλλά και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».﻿

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