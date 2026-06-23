Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν αγοράζει κανείς -Γιατί εξαφανίζονται από τους δρόμους - iefimerida.gr

Μπορεί στο παρελθόν να αποτελούσαν μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για οικογένειες και οδηγούς, ωστόσο τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αρχίζουν να εξαφανίζονται σταδιακά από τους δρόμους και δίνουν την θέση τους σε άλλα.﻿

Η αγορά του αυτοκινήτου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, με τις προτιμήσεις των καταναλωτών να αλλάζουν συνεχώς και τις αυτοκινητοβιομηχανίες να προσαρμόζουν ανάλογα τη στρατηγική τους.﻿

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