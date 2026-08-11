H απίστευτη συλλογή του πατέρα του Lewis Hamilton πουλήθηκε έναντι 3,3 εκ. ευρώ - iefimerida.gr

Ο Anthony Hamilton αποχωρίστηκε μερικά από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα της συλλογής του, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 2,9 εκατ. λίρες μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Ποιο ήταν το ακριβότερο αυτοκίνητο της δημοπρασίας.

Ο Anthony Hamilton, πατέρας του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Lewis Hamilton, είναι δεινός συλλέκτης θρυλικών αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια - όμως πρόσφατα αποφάσισε να αποχωριστεί ορισμένα από αυτά.

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