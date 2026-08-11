 H απίστευτη συλλογή του πατέρα του Lewis Hamilton πουλήθηκε έναντι 3,3 εκ. ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H απίστευτη συλλογή του πατέρα του Lewis Hamilton πουλήθηκε έναντι 3,3 εκ. ευρώ

Συλλογή Hamilton
Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο πατέρας του Lewis Hamilton αποχωρίστηκε τα αγαπημένα του τετράτροχα, βάζοντας στον τραπεζικό του λογαριασμό περισσότερα από 3 εκ. ευρώ
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Ο Anthony Hamilton αποχωρίστηκε μερικά από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα της συλλογής του, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 2,9 εκατ. λίρες μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Ποιο ήταν το ακριβότερο αυτοκίνητο της δημοπρασίας.

Ο Anthony Hamilton, πατέρας του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Lewis Hamilton, είναι δεινός συλλέκτης θρυλικών αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια - όμως πρόσφατα αποφάσισε να αποχωριστεί ορισμένα από αυτά.

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