Συγκρίνουμε το Nissan Qashqai με το Renault Symbioz - iefimerida.gr

Μία από τις νεότερες ελεύσεις στην εξαιρετικά απαιτητική κατηγορία των C-SUV, το νέο Renault Symbioz, έρχεται με γεμάτη φαρέτρα και για να διακριθεί θα πρέπει να κονταροχτυπηθεί με καταξιωμένους αντιπάλους, όπως το Nissan Qashqai.
Τα C-SUV είναι από τις δημοφιλείς κατηγορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράς που φτάνει το 20%. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους πέντε αγοραστές αυτοκινήτου στη χώρα μας, επιλέγει μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που όλοι οι κατασκευαστές διαθέτουν μια τουλάχιστον πρόταση στη συγκεκριμένη κατηγορία.
