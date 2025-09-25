Αγριεμένο Suzuki Jimny φτιάχτηκε για να μην σταματάει πουθενά - iefimerida.gr

Το ιαπωνικό 4x4 αποτελεί απαγορευμένο καρπό για την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά «ζει και βασιλεύει» σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.

Το Jimny της Suzuki έχει διακόψει εδώ και χρόνια τους δεσμούς του με την Ευρώπη λόγω των αυστηρότερων κανονισμών στις εκπομπές ρύπων και την έλλειψη εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης. Ωστόσο, η διάθεση του σε αρκετές αγορές του κόσμου δεν έχει διακοπεί, με την γενέτειρά του να παράγει και ορισμένα κιτ βελτίωσης, αισθητικά και μηχανικά, που το αλλάζουν πλήρως μορφή.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr