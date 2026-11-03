Αυτά είναι τα SUV που δεν βγάζουν βλάβες -Oι πρωταθλητές αξιοπιστίας σύμφωνα με έρευνα 9,5 εκ. αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν από 9,5 εκατ. τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, ο γερμανικός οργανισμός TUV αναδεικνύει τα πιο αξιόπιστα μεταχειρισμένα SUV.
Η αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κρύβει ευκαιρίες αλλά και παγίδες, οι οποίες μπορεί να μας κοστίσουν και μάλιστα ακριβά, αν και εφόσον η επιλογή μας δεν πραγματοποιηθεί βάσει πολύ συγκεκριμένων δεδομένων και κριτηρίων.
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