 Το μυστήριο των 48 εκατ. ευρώ -Γιατί 13 σπάνια υπεραυτοκίνητα είναι παρατημένα σε αεροδρόμιο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μυστήριο των 48 εκατ. ευρώ -Γιατί 13 σπάνια υπεραυτοκίνητα είναι παρατημένα σε αεροδρόμιο

Το μυστήριο των 48 εκατ. ευρώ -Γιατί 13 σπάνια υπεραυτοκίνητα είναι παρατημένα σε αεροδρόμιο
Το μυστήριο των 48 εκατ. ευρώ -Γιατί 13 σπάνια υπεραυτοκίνητα είναι παρατημένα σε αεροδρόμιο
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Εδώ και 3 χρόνια μερικά από τα ακριβότερα αυτοκίνητα του πλανήτη βρίσκονται στα αζήτητα, με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη και τον λόγο της παραμονής τους να παραμένουν άγνωστα.

Δεν είναι σπάνιες οι ιστορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με επίκεντρο οχήματα μεγάλης αξίας και έχουν προκαλέσει εντύπωση. Εγκαταλελειμμένες συλλογές και σπάνια μοντέλα που ανακαλύπτονται ξεχασμένα σε αποθήκες είναι μερικά από τα «διαμάντια» που έχουν απασχολήσει τους φίλους των τεσσάρων τροχών.

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