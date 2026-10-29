Μηχανικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια -Για ποιον λόγο δεν πρέπει να βάζουμε super αμόλυβδη στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Τα πρόσθετα που εντοπίζονται στα καύσιμα υψηλής ποιότητας μπορούν πράγματι να «βοηθήσουν» ορισμένους κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές σε μοντέλα παλαιότερης χρονολογίας.

Η τακτική χρήση καυσίμων υψηλής ποιότητας όπως είναι η super αμόλυβδη προσφέρει εμφανή πλεονεκτήματα στα αυτοκίνητα, όπως είναι η υψηλότερη ισχύς και η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Τα απορρυπαντικά που εντοπίζονται σε αυτά διατηρούν τον κινητήρα καθαρότερο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ υπόσχονται επίσης παράταση της μακροζωίας του κινητήρα.

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