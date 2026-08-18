Πότε αλλάζουμε ταχύτητα στο κιβώτιο -Πώς πρέπει να οδηγείς για να μην προκαλέσεις βλάβες - iefimerida.gr

Οι στροφές ανά λεπτό αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις στον πίνακα οργάνων ενός αυτοκινήτου, καθώς η λειτουργία του κινητήρα σε λάθος εύρος στροφών μπορεί να επηρεάσει τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη διάρκεια ζωής του.

Ο κινητήρας αποτελεί την «καρδιά» του αυτοκινήτου και το πιο πολύπλοκο μηχανικό σύστημα του οχήματος. Για αυτόν τον λόγο, εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε το αυτοκίνητό μας σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια και για πολλά χιλιόμετρα, είναι απαραίτητο όχι μόνο να τηρούμε τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης ακριβώς όπως ορίζει ο κατασκευαστής, αλλά και να το οδηγούμε με τρόπο που δεν καταπονεί περισσότερο από όσο χρειάζεται τα μηχανικά του μέρη.﻿

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