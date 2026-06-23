Πληρώνουν έως και 200 ευρώ διόδια για μια διαδρομή 11 χιλιομέτρων -Πού βρίσκεται το πιο ακριβό τούνελ στον κόσμο - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά περάσματα της Ευρώπης διαθέτει παράλληλα και ένα από τα υψηλότερα κόστη διέλευσης στον κόσμο, με μια συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών να καλείται να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Μπορεί τα διόδια στην Ελλάδα να αποτελούν συχνά αιτία γκρίνιας για πολλούς οδηγούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μεγάλων ταξιδιών όπου τα έξοδα συσσωρεύονται και τα έξοδα γίνονται αρκετά, ωστόσο και στο εξωτερικό η κατάσταση είναι παρόμοια και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ίσως και χειρότερη.﻿

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