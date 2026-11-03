 Στην τελική φάση εξέλιξης το μικρό Land Rover Defender - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στην τελική φάση εξέλιξης το μικρό Land Rover Defender

Land Rover Defender
Το μικρότερο Defender ετοιμάζεται από την Land Rover
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το νέο, μικρότερο μέλος της οικογένειας Defender πραγματοποιεί δοκιμές εξέλιξης στην Ισπανία, αποκαλύπτοντας τις τετραγωνισμένες γραμμές και τις πιο συμπαγείς διαστάσεις του. Η επίσημη παρουσίασή του ενδέχεται μέσα στο 2027.

Ένα πρωτότυπο του πολυαναμενόμενου συμπαγέστερου Land Rover Defender εντοπίστηκε να πραγματοποιεί δοκιμές στην Ισπανία. Οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες, τις οποίες δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο λογαριασμός Gabetz Spy Unit, αποκαλύπτουν το νέο μοντέλο από διαφορετικές γωνίες.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Land Rover Land Rover Defender αυτοκίνητο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ