Στην τελική φάση εξέλιξης το μικρό Land Rover Defender - iefimerida.gr

Το νέο, μικρότερο μέλος της οικογένειας Defender πραγματοποιεί δοκιμές εξέλιξης στην Ισπανία, αποκαλύπτοντας τις τετραγωνισμένες γραμμές και τις πιο συμπαγείς διαστάσεις του. Η επίσημη παρουσίασή του ενδέχεται μέσα στο 2027.

Ένα πρωτότυπο του πολυαναμενόμενου συμπαγέστερου Land Rover Defender εντοπίστηκε να πραγματοποιεί δοκιμές στην Ισπανία. Οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες, τις οποίες δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο λογαριασμός Gabetz Spy Unit, αποκαλύπτουν το νέο μοντέλο από διαφορετικές γωνίες.

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