 Στην Ελλάδα το νέο Toyota C-HR GR Sport -Ποιες είναι οι τιμές του - iefimerida.gr
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Στην Ελλάδα το νέο Toyota C-HR GR Sport -Ποιες είναι οι τιμές του

Toyota C-HR Sport
Το αναβαθμισμένο Toyota C-HR GR Sport
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία νέα, στιλιστική ανανέωση της δυναμικότερης εκδοχής του C-HR ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα του best-seller μοντέλου της Toyota.

Από την πρώτη του εμφάνιση, το crossover της Toyota προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αγοραστών με έναν μοναδικό συνδυασμό τολμηρού σχεδιασμού, οδηγικής απόλαυσης και εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης.

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