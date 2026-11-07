Στην Ελλάδα το νέο Toyota C-HR GR Sport -Ποιες είναι οι τιμές του - iefimerida.gr

Μία νέα, στιλιστική ανανέωση της δυναμικότερης εκδοχής του C-HR ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα του best-seller μοντέλου της Toyota.

Από την πρώτη του εμφάνιση, το crossover της Toyota προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αγοραστών με έναν μοναδικό συνδυασμό τολμηρού σχεδιασμού, οδηγικής απόλαυσης και εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης.

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