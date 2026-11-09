 Στην Ελλάδα μία από τις μόλις 50 συλλεκτικές BMW Skytop -Η τιμή που ζαλίζει - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στην Ελλάδα μία από τις μόλις 50 συλλεκτικές BMW Skytop -Η τιμή που ζαλίζει

BMW Skytop
Η μοναδική BMW Skytop
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα από τα μόλις 50 αντίτυπα του εντυπωσιακού roadster της BMW πάτησε την περασμένη Παρασκευή τις ρόδες του επί ελληνικού εδάφους, και θα κοσμεί από δω και στο εξής τους δρόμους της χώρας μας.

Το εντυπωσιακό και άκρως συλλεκτικό BMW Skytop είναι ένα μοναδικό δημιούργημα της βαυαρικής μάρκας, το οποίο βασίζεται πάνω στην Σειρά 8 και έχει φτιαχτεί με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή ώστε να μείνει στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης ως ένα από τα πιο σπάνια οχήματα του πλανήτη.

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