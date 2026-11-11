Στην Ελλάδα η νέα Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV -Πόσο κοστίζει - iefimerida.gr

Με πλούσιο εξοπλισμό, αναβαθμισμένο επίπεδο πολυτέλειας και τιμή εκκίνησης από 49.990 ευρώ, η νέα Tonale Q4 PHEV εμπλουτίζει τη γκάμα της Alfa Romeo.

Η νέα Tonale παραμένει πιστή στη σχεδιαστική ταυτότητα της Alfa Romeo, εκφράζοντας τη μιλανέζικη αισθητική μέσα από δυναμικές γραμμές και προσεγμένη λεπτομέρεια. Παράλληλα, υπηρετεί τις διαχρονικές αξίες της μάρκας, με έμφαση στην οδηγική απόλαυση, τη σπορ πολυτέλεια, την τεχνολογική υπεροχή και, κυρίως, την άμεση σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr