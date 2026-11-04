Γιατί όλοι μιλούν για το λεωφορείο της Ρεάλ Μαδρίτης -Τι σημαίνουν οι αριθμοί που βρίσκονται πάνω του - iefimerida.gr

Στο κέντρο της πρωτεύουσας βρίσκεται αυτή τη στιγμή το όχημα που θα μεταφέρει τους αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης στην ALLWYN Arena, ενόψει της αναμέτρησης της «Βασίλισσας» με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το φακό του carandmotor.gr να βρίσκεται στο σημείο και να το καταγράφει.

Ενόψει της 4ης αγωνιστικής του Champions League, η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στη χώρα μας, όπου το βράδυ της Τετάρτης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, μιας που η παρουσία μιας ομάδας τέτοιου βεληνεκούς στην Ελλάδα, για έναν αγώνα απέναντι σε ελληνικό σύλλογο, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη την χώρα.

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