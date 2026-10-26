 Στέλεχος της Alfa Romeo ξεσπά -Τι πρέπει να πετάξουμε από τα αυτοκίνητα - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στέλεχος της Alfa Romeo ξεσπά -Τι πρέπει να πετάξουμε από τα αυτοκίνητα

Alfa Romeo μοντέλα
Την άποψη ότι οι τεράστιες ψηφιακές οθόνες δεν έχουν θέση στα αυτοκίνητα διατύπωσε ο αρχισχεδιαστής της Alfa Romeo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τη δική του άποψη για μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στην αυτοκίνηση το τελευταίο διάστημα εξέφρασε ο επικεφαλής σχεδίασης της Alfa Romeo.

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της αυτοκίνησης, με όλο και περισσότερες εταιρείες να επενδύουν στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στα αυτοκίνητά τους, όπως είναι οι εντυπωσιακές οθόνες των συστημάτων infotainment.

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